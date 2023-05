Streetfoodmarkt in Korschenbroich Gedränge beim Feierabendmarkt

Korschenbroich · Es war voll bei der zweiten Auflage des Feierabendmarktes im Ortskern von Korschenbroich rund um St. Andreas. Obwohl das Areal sogar vergrößert worden war, herrschte am Mittwochabend zumindest am Anfang wieder so ein Gedränge wie vor vier Wochen.

17.05.2023, 18:47 Uhr

Zweiter Feierabendmarkt in Korschenbroich am 17. Mai 2023. Foto: Bärbel Broer

Das Wetter spielte erneut mit: Zur zweiten Auflage des Streetfood-Marktes unter dem Motto „Korschenbroich köstlich“ am Mittwochabend rund um St. Andreas strömten wieder unzählige Menschen, um zu schlemmen und bei dem ein oder anderen Getränk zu verweilen. Das Gedränge war zu Beginn so groß wie beim ersten Feierabendmarkt, und das, obwohl die Veranstaltungsfläche von ursprünglich 1000 Quadratmetern um 600 Quadratmeter ausgeweitet worden war. Nur auf dem neuen Areal hinter der Kirche war die Besucherschar etwas überschaubarer. Dieses Mal hatte der Feierabendmarkt aufgrund des langen Wochenendes sogar noch länger geöffnet, als bei der Veranstaltung vor vier Wochen. Bis 24 Uhr konnten die Besucher sich verköstigen.

(bb)