Bohrungen für Erdwärmeanlage notwendig : Fehlendes Gutachten bremst Pescher Hof

So sah es beim Richtfest Ende Juni aus. Mittlerweile steht der Pescher Hof kurz vor der Fertigstellung. Foto: Thomas Grulke

Korschenbroich Zum Januar sollen erste Mieter auf dem Areal des ehemaligen Gasthof Deuss einziehen. Doch das Projekt stockt. Für eine Erdwärmeanlage sind Bohrungen notwendig. Die Verantwortlichen hadern mit dem Genehmigungsverfahren.

Eigentlich läuft auf der Baustelle des Pescher Hofs alles nach Plan. Im Januar sollen auf dem Gelände des ehemaligen Gasthof Deuss die ersten Mieter in die insgesamt 21 geplanten Wohnungen einziehen. Die Gastronomie soll zwar nicht wie einmal anvisiert im Dezember, zumindest aber im Februar folgen. Alles ist so weit bereitet. Doch seit Wochen warten Architekt Joachim Hein und Investor Winfrid Stoffel auf die Bohrgenehmigung für ihre Erdwärmeanlage.

„Für die Anlage sind Bohrungen bis zu einer Tiefe von 120 Metern notwendig“, sagt Hein. Und hier liegt das Problem. Der Rhein-Kreis Neuss kann die Genehmigung nicht einfach so selbst erteilen, sondern muss sich die Zustimmung vom Geologischen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen einholen. „Vor sechs Wochen ist der Antrag bei uns gestellt worden. Eine Woche später haben wir ihn nach einer Prüfung an den Geologischen Dienst weitergeleitet“, sagt ein Sprecher des Rhein-Kreises. Die Antwort habe am Mittwochmittag noch nicht vorgelegen.