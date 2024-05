Unges Pengste 2024 in Korschenbroich Auftakt des Schützen- und Heimatfestes mit Fassanstich

Wer übernimmt in diesem Jahr den Fassanstich? Diese Frage hatte sich manch einer im Vorfeld gestellt. Weil Bürgermeister Marc Venten in diesem Jahr Schützenkönig der St. Sebastianus Bruderschaft ist, waren einige fest davon ausgegangen, dass der erste stellvertretende Bürgermeister Hans-Willi Türks diese Aufgabe übernehmen würde. Doch Türks verriet im kleinen Kreis zuvor: „Das macht er so gerne, das wird er heute auch wieder übernehmen.“