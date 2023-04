Erst Löcher am Gehege, dann Karton entdeckt Farbratten bei der Igelhilfe Kleinenbroich ausgesetzt

Das ist nun anders. „Als ich in einem Gehege der Igel war, schoss plötzlich eine Ratte an mir vorbei“, sagt Laube. Erst habe sie Panik gehabt, dass es sich um Kanalratten handeln könnte. Doch die weiß-gescheckte Ratte kam wieder. „Sie war ganz zutraulich. Bis an die Fingerspitzen kam sie ran“, so Laube, die dabei sofort erkannt hat, dass es eine sogenannte Farbratte ist. Dabei handelt es sich um eine von Menschen gezüchtete Unterart der Wanderratte, die als Haustier gehalten wird. Kurz darauf entdeckten die Igelretter eine weitere Farbratte.