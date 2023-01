Stadtarchiv Korschenbroich Familienkundliche Sprechstunde im Stadtarchiv

Der nächste Termin der familienkundlichen Sprechstunde im Stadtarchiv Korschenbroich, Don-Bosco-Straße 6, ist am Mittwoch, 4. Januar, in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr. Wer gemeinsam mit Herbert Mülfarth in die eigene Familiengeschichte eintauchen möchte, kann sich unter der Geschichtsverein-Mailadresse anmelden unter: familienforschung-korschenbroich@web.de.