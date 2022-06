Familienfest in Korschenbroich : Pescher entdecken Spaß am Bullenreiten

Pescher entdecken Spaß am Bullenreiten

Familienfest in Korschenbroich

Bullenreiten – das gab‘s in Pesch zum ersten Mal. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Es war ein fröhliches Fest mit schätzungsweise weit mehr als 350 Gästen, das die Pescher Dorfgemeinschaft jetzt auf die Beine gestellt hat. Welche Attraktionen besonders gut ankamen.

Thomas Türks, der Vorsitzende des Vereins, erzählte: „Früher hat unsere Dorfgemeinschaft immer so etwas wie Tanz in den Mai gefeiert. Aber 2016 haben wir vom Vorstand entschieden, dass wir stattdessen mehr für die Kinder und Familien tun wollen. Alle sollen zusammen feiern und sich besser kennenlernen, denn in Pesch gibt es viele Neubürger. Und man muss nicht Mitglied bei uns sein, um mitzumachen.“