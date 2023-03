33. Korschenbroicher City-Lauf Familien trotzen Dauerregen beim City-Lauf

„Das ist schon sehr schade, dass wir dieses Jahr kein Glück haben mit dem Wetter“, sagte auch Bürgermeister Marc Venten, kurz bevor er den Startschuss gab. Der Laune der zahlreichen großen und kleinen Läufer tat das aber keinen Abbruch. In Regenjacken, im geschützten Buggy oder sogar mit Schirm gingen zum Auftakt die Familien an den Start. Einige wenige Mütter und Väter trotzten dem Dauerregen sogar in kurzen Hosen und T-Shirts.