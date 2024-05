Trickbetrug in Korschenbroich Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck

Zwei falsche Wasserwerker haben in einem Haus an der Herrenshoffer Straße eine ältere Bewohnerin um ihren Schmuck gebracht. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Fall so abgespielt haben: Ein Mann und eine Frau klingelten am Dienstag, 30. April, gegen 13 Uhr an der betreffenden Haustür. Sie täuschten vor, dass es in der Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben habe und sie im Haus nun die Leitungen und die Sauberkeit das Wasser testen müssten. Für etwa 30 Minuten hielten sich die Personen in dem Haus auf und wurden durch die Hausbewohnerin, zu deren Alter die Polizei keine Angaben machte, dabei beobachtet. Offenbar gelang es den Betrügern dennoch, Schmuck aus einer Schmuckkassette zu entwenden. Erst als die falschen Wasserwerker das Haus verlassen hatten, bemerkte die Frau den Diebstahl und informierte die Polizei.