Keine Versammlung beim Korschenbroicher ADFC : Fahrradclub plant erste Touren im Mai statt April

Korschenbroich Die Mitgliederversammlung fiel erneut aus. Aber die Ortsgruppe des ADFC Korschenbroich hat bereits Pläne. Im Mai gehen die ersten Touren wieder los.

Normalerweise hätte die Mitgliederversammlung der Korschenbroicher Fraktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) längst stattgefunden. Doch sie fiel erneut aus. Das bedeutet aber nicht, dass der ADFC Korschenbroich in Schockstarre verfallen ist. Die Routenplanung ist in vollem Gange. „Wir werden mit der ersten Tour aber bis Mai warten“, sagt Heinz-Josef Dackweiler vom Vorstand.

2021 waren die Touren zunächst auf zehn und später auf 15 Personen begrenzt. „Die Teilnehmer mussten sich anmelden, in eine Liste eintragen, statt Einkehr in eine Gaststätte gab es unterwegs ein Picknick“, sagt Dackweiler. „Das hat fantastisch geklappt.“ Mit einem Lachen fügt er hinzu: „Der Abstand von 1,50 Meter kann auf dem Fahrrad problemlos eingehalten werden.“

Wann es eine Jahreshauptversammlung gibt, stehe derzeit noch nicht fest. Sicher ist indes, dass bei Tourenwart Jürgen Wessels bereits etliche Tourenvorschläge eingegangen sind. Bei ihm werden sie gesammelt. Dann wird darauf geachtet, dass es nicht mehrere ähnliche Angebote gibt. Der Niederrheinische Radwandertag findet traditionsgemäß am ersten Sonntag im Juli statt. Der ADFC Korschenbroich hat sich dabei in den letzten Jahren immer eingebracht.

Oft war das Radfahrer-Event mit einem Fest in einem Korschenbroicher Ortsteil kombiniert worden. Im vergangenen Jahr erstreckte sich der Radwandertag über eine Woche, um radelnde Menschenmassen zu verhindern. Informationen gab es im Internet. Die Resonanz war eher bescheiden. „Jetzt soll wieder ein Radwandertag geplant werden, wie wir ihn kennen“, freut sich Veronika Dackweiler. Sie und ihr Mann, aber auch viele Bekannte haben seit Beginn der Pandemie das Fahrrad häufig genutzt: „Was sollte man sonst tun“, fragt sie eher rhetorisch.

Eigentlich steht gar nichts fest. Die Eheleute Dackweiler hoffen aber, dass die Touren stattfinden werden, möglicherweise wieder mit denselben Einschränkungen wie im vergangenen Jahr. Der Touren-Plan wird wieder mit großer Sorgfalt ausgearbeitet. Dazu gehört zu jedem Ziel ein kleiner Abriss mit allem, was wissenswert ist. „Das Heft wird Ende März/ Anfang April gedruckt und dann an den bekannten Stellen ausgelegt“, sagt Veronika Dackweiler. Alle Tourenleiter werden geimpft und geboostert sein. Und was ist, wenn der schlimmste Fall eintritt und die Touren verboten werden? „Dann können Radfahrer mit unserem Routenplan interessante Fahrradausflüge machen“, sagt Veronika Dackweiler. Die Arbeit werde sich auf jeden Fall lohnen.