Sankt Martin in Korschenbroich Diese Laternen haben Korschenbroicher Grundschüler gebastelt

Schüler und Eltern haben beim Basteln alles gegeben: Kreative und wunderschön beleuchtete große und kleine Laternen erstrahlten bei der Fackelausstellung am Vorabend des Martinszugs, am Donnerstag, 2. November, in der Andreas Schule. Diese werden dann auch beim Umzug durch den Ortskern am Freitagabend, 3. November, ab 17.30 Uhr, zu sehen sein. Mütter und Väter tragen die Großfackeln und die Kinder klassenweise die dazu passenden kleinen Laternen wie Füchse, Katzen oder den goldenen Schnatz aus „Harry Potter“.