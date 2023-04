Elternabend in Kleinenbroich Spielerisch zur Mathematik finden

Der Referent zeigte, wie hilfreich in der digitalen Welt der Rückgriff auf analoge Techniken sein kann: Abstrakt anmutende Minus-Zahlen lassen sich zum Beispiel beim herkömmlichen Thermometer an den Strichen unterhalb der Null abzählen. Eine mechanische Zuwiegewaage sei für das Verständnis von Mengenverhältnissen besser geeignet als digitale Anzeigen. Ebenso ließe sich Zeitgefühl eher am Aufbau einer analogen Uhr mit Strichen für Zeiteinheiten vermitteln. Landwehr bezeichnete das Gleichheitszeichen als das am meisten missverstandene Rechenzeichen. Zum Verständnis könne hier die im Alltag selten gewordene Waage mit zwei Schalen beitragen. Kindern mache es wahnsinnigen Spaß, mit Hinzufügen und Wegnehmen von Gewichten zu experimentieren. Dabei sollten Erwachsene ihnen als Teamplayer die Möglichkeit geben, sich als Entdecker zu fühlen.