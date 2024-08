Event-Gastronomie in Korschenbroich Restaurants mit mehr als Essen und Trinken im Angebot

Freitags und samstags gibt es im Restaurant „Muskat“ Live-Musik am Klavier. Dann begleiten ein Schüler oder eine Schülerin des Gymnasiums das Geschmackserlebnis mediterraner Küche mit dezenter Untermalung. Am ersten Donnerstag im Monat musiziert ein Trio. „Das spielt erst Hintergrundmusik, später Partymusik“, sagt der Betreiber des Restaurants an der Hindenburgstraße.