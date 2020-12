Weihnachten in Korschenbroich : Evangelische Kirche sagt Gottesdienste ab

Der evangelische Pfarrer aus Kleinenbroich Gernot Wehmeier (l.) und der katholische GdG-Chef Pfarrer Marc Zimmermann. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Als Reaktion auf den Corona-Lockdown wird es in der Korschenbroicher Gemeinde an Weihnachten nur Online-Angebote geben. Die katholische Gemeinschaft der Gemeinden hält hingegen an ihrer Ursprungsplanung fest.

Die evangelische Kirchengemeinde Korschenbroich wird bis einschließlich 10. Januar keine Präsenz-Gottesdienste anbieten. Auch der geplante Erlebnisweg an Weihnachten wird somit nicht stattfinden. Das teilte der Kleinenbroicher Pfarrer Gernot Wehmeier am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mit.

„Wir sagen die Gottesdienste mit einem weinenden Auge ab“, sagte Wehmeier. „Denn wir haben uns bei der Planung sehr viel Mühe gegeben.“ Dennoch sei die Entscheidung am Ende klar gewesen. „Wir wollen keine Menschen gefährden“, so Wehmeier. Stattdessen setzt die evangelische Kirche nun ausschließlich auf Online-Gottesdienste. Auch eine Flyer-Aktion soll es geben. Die ersten Reaktionen hätten laut Wehmeier ihrer Entscheidung zudem recht gegeben. Die Absage sei bislang ausnahmslos positiv aufgefasst worden.

Die katholische Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) hält hingegen bislang an ihren Plänen für Weihnachten fest. Hier sollen nach wie vor Präsenz-Gottesdienste stattfinden. Auch in den Kirchen, worauf die Protestanten von vornherein verzichtet hatten. Das bestätigte GdG-Leiter Pfarrer Marc Zimmermann auf Anfrage unserer Redaktion. Lediglich eine kleinere Änderung zeichnet sich ab. Die Christmette in Herz Jesu Herrenshoff um 23 Uhr könnte wegen geringer Nachfrage noch entfallen. Eine endgültige Entscheidung soll hier bis zum 22. Dezember fallen.