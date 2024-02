Evangelische Bücherei in Kleinenbroich Programm vom Krimi-Dinner bis zur Bücherei-Rallye

Zu Ostern hat sich das Büchereiteam in diesem Jahr erneut etwas Besonderes einfallen lassen. Am Ostermontag organisiert die Kirchengemeinde für alle interessierten Familien ein Osterfrühstück in Kleinenbroich. Im Anschluss lädt sie zur Ostereiersuche ein. „Diesmal verstecken wir auf unserem gesamten Gelände einzelne Teile von Ostereiern in bunten Farben, die dann von den Kindern gesucht und zusammengesteckt werden können“, so Claudia Yahaya. Als Belohnung erhalten die fleißigen Sucherinnen und Sucher ein Osterkörbchen.