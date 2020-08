Jubilarin aus Kleinenbroich : Eva Leipold feiert ihren 100. Geburtstag

Eva Leipold an ihrem 90. Geburtstag vor zehn Jahren. Foto: Paul Böing

Korschenbroich Die Kleinenbroicherin wurde 1920 im thüringischen Mühlhausen geboren und verbrachte große Teile ihres Lebens in der DDR. Nach ihrem Umzug an den Niederrhein war sie im Sportverein und der Evangelischen Kirchengemeinde aktiv.

Ein besonderes Jubiläum erlebt Eva Leipold an diesem Freitag: Die Kleinenbroicherin wird 100 Jahre alt. Dass sie diesen Ehrentag einmal am Niederrhein begehen würde, damit konnte am 7. August 1920 noch niemand rechnen.