Offene Ganztagsschulen in Korschenbroich Es wird eng in vielen Grundschulen

Ein Erweiterungskonzept für die Offenen Ganztagsschulen hat die Stadt erarbeitet, das nun im Rat beschlossen worden ist. Mit dem Wegfall der früheren Schulbauleitlinien in NRW, die Ende 2011 ersatzlos gestrichen worden sind, gibt es keine verbindlichen Vorgaben mehr für ein Raumprogramm. Daher beschreibt das Konzept einen Soll-/Ist-Vergleich. Abschließend gibt es ein Fazit mit Empfehlungen für die jeweilige Grundschule. In Korschenbroich gibt es sieben Grundschulen: die Andreas Schule mit ihrem Hauptstandort in Korschenbroich sowie mit ihrem Teilstandort in Pesch, die städtische Gemeinschaftsgrundschule (GGS) in Herrenshoff, die Gutenbergschule und die Maternus Schule in Kleinenbroich sowie die GGS in Glehn und Liedberg.