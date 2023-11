An drei Adventswochenenden in Korschenbroich Erstmals gibt es einen Weihnachtsmarkt im Ortskern

Venten wird den winterlichen Treffpunkt, der an drei Wochenenden im Dezember stattfinden soll, offiziell am 8. Dezember um 17 Uhr eröffnen. „Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, endlich einen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen", sagt Venten. Seit Jahren schon sei er von der Bevölkerung darauf angesprochen worden. Man wolle damit an andere Erfolge in der Innenstadt anknüpfen wie beispielsweise an den Feierabendmarkt auf dem Kirchplatz: „Der hat eingeschlagen wie eine Bombe."