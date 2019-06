Korschenbroicher Neubaugebiet : Bauherren feiern in der Niers-Aue erstmals Sommerfest

Korschenbroich Das Ziel des Vereins Niers-Aue ist es, sich gut zu vernetzen und eine gute Gemeinschaft zu bilden. Neben vielen Nachbarn waren auch Korschenbroicher Lokalpolitiker im Neubaugebiet zu Gast.

Gründung in Korschenbroich vor wenigen Tagen : Neuer Verein will in der Niers-Aue mitgestalten

Grünen-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Houben hat das Projekt von Anfang an begleitet. Korschenbroich habe vorher „noch nie ein Baugebiet dieser Dimension entwickelt“, da gebe es vieles zu bedenken. Wie zum Beispiel die Anbindung des Wohngebietes an den Ortskern und Bahnhof per Fahrrad oder zu Fuß. Auch SPD-Beisitzer Paul Jahny kam zum Sommerfest, weil ihm der Kontakt mit den neuen Bürgern am Herzen liege.