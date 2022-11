Aufritt vom Männergesangverein : Erstes Konzert vom Männerchor nach drei Jahren Zwangspause

Kleinenbroich Wegen der Corona-Pandemie konnten die Männer vom MGV Eintracht in Kleinenbroich lange nicht auftreten. Jetzt bereiten sie sich auf das Herbstkonzert vor.

Nach drei Jahren Zwangspause will der MGV „Eintracht“ 1854 Kleinenbroich nun endlich wieder ins Konzertleben einsteigen. Für das Herbstkonzert am 13. November ab 17 Uhr im Forum der Realschule wird seit Monaten geprobt. Nun hoffen die Sänger und ihr Dirigent Georg Schillinger, dass ihr Vorhaben ohne Beeinträchtigungen durch das Coronavirus gelingt.

„Der Neustart nach drei Jahren ist uns sehr wichtig. Ich denke, wir haben ein buntes Programm, das nicht unbedingt typisch für einen Männergesangverein ist“, sagt Vorsitzender Thomas Bommes. Er verspricht eine unterhaltsame Mischung mit Liedern von Peter Maffay, Münchner Freiheit, Udo Jürgens und Pur bis hin zum witzigen Hit „Lollipop“ von The Cordettes. Der Männerchor wird das Konzert im Wechsel mit seinen Gästen, dem von Uli Windbergs geleiteten Ensemble „Wake up“ gestalten. Der gemischte Chor will das deutschsprachige Repertoire um Songs von Künstlern wie Amy Winehouse, Freddy Mercury und John Miles ergänzen. Für das Finale des circa 90-minütigen Konzerts ist der gemeinsame Auftritt der beiden Chöre zu „Let it be“ geplant. Anschließend bittet der MGV zum geselligen Beisammensein mit Bewirtung.