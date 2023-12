Erster Weihnachtsmarkt im Ortskern von Korschenbroich Live-Musik und Budendorf an den Adventswochenenden

In dem kleinen Budendorf vor dem Rathaus an der Sebastianusstraße gibt es Kunsthandwerk, ein Kinderkarussell, kulinarische Angebote sowie Live-Musik. Auftakt ist um 18 Uhr mit weihnachtlichen Liedern durch Musiker an Hörnern, Saxophonen, Klarinetten, Querflöten und Fagotten der Kreismusikschule. Am 9. Dezember tritt die Korschenbroicher Sängerin Maya Dittert mit Weihnachtsklassikern und Balladen auf, sie begleitet sich selbst am E-Piano.