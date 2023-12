Erster Weihnachtsmarkt 2023 in Korschenbroich „Heimeliges Budendorf“ lockte Besucher in den Ortskern

Der erste Weihnachtsmarkt im Ortskern von Korschenbroich ist eröffnet. Es ist zwar ein überschaubarer Markt mit einem knappen Dutzend Holzbuden, doch das kleine Budendorf bietet von Kunsthandwerk über Kinderkarussell bis hin zu kulinarischen Angeboten und Live-Musik all das, was die großen Weihnachtsmärkte auch haben. Entsprechend lockte die gemütliche Atmosphäre trotz des Wetters viele Besucher an.