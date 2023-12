„Unsere Streetfood-Feierabendmärkte in Korschenbroich waren in der letzten Saison von April bis Oktober echte Highlights“, sagt Organisator Marc Pesch. „Es waren jeweils mehrere tausend Menschen über den Abend verteilt dabei.“ Mit einem ähnlichen Zulauf rechnet er auch jetzt. „Der Januar ist im Hinblick auf Veranstaltungen ein relativ toter Monat. Hier stoßen wir in eine Lücke und wollen den Menschen in der Region gerne ein Angebot machen.“