Niederrheinischer Abend in Korschenbroich Wenn die Brauerei zum Tatort wird

Einen besonderen Dreiklang aus Gaumenschmaus, Text und Musik erlebten die vielen Besucher, die zum Niederrheinischen Abend in die Bolten Landwirtschaft kamen. Die Brauerei wurde zum Tatort, zum niederrheinischen Zentrum der Kriminalität – glücklicherweise nur in Wort und Ton. Das Zusammenspiel der Band „Hier geht was“ mit dem Mönchengladbacher Krimiautor Arnold Küster hat Betriebsleiter Denis Westerheide dazu motiviert, diesen abwechslungsreichen Abend ins Programm der Landwirtschaft aufzunehmen. Die Gaststätte selbst steuerte die „niederrheinischen Tapas“ zum Gelingen bei. „Es ist für uns eine Premiere“, sagte Westerheide. „Wir wollen in den kalten Monaten im Inneren ein offenes Programm anbieten und damit zum einen neues Publikum gewinnen und zum anderen eine Verbindung zwischen Kultur und Gastronomie schaffen.“ Er hat bereits ein weiteres Programm für den Herbst ins Auge gefasst, zumal die Resonanz enorm war. Alle Stühle im Gastraum waren besetzt, die Kombination aus leckerem Essen und kulturellen Unterhaltung kam augenscheinlich gut an.