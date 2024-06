Nachbarschaft feiert in Kleinenbroich Erster Garagentrödel bringt ein ganzes Dorf zusammen

Bei bestem Wetter war in Kleinenbroich richtig was los. Die städtische Kindertageseinrichtung am Hallenbad lud Nachbarn, Eltern und auch alle anderen Besucher zum fröhlichen Trödeln in und um die Kita ein. Ziel der spannenden Aktion war es, im Dorf wieder mehr miteinander ins Gespräch zu kommen. Dafür waren insbesondere auch alle Anwohner der umliegenden Straßen dazu eingeladen, in ihren Garagen oder Einfahrten ebenfalls kleine Trödelstände zu eröffnen.