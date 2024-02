Diakon Rene Bamberg wechselt nach Korschenbroich Der erste „Pastor“ ohne Theologiestudium im Amt

Im Jahr 2016 hatte Bamberg seinen Dienst in Jüchen begonnen. Er kam aus dem Münsterland, hatte Gemeindepädagogik und Sozialarbeit studiert und war dort fest im Gemeindeleben verankert. Seine Einstellung zur Ökumene war schon in frühen Jahren für Bamberg bestimmend. Der Protestant war sogar eine Zeit lang Vorsitzender der katholischen Pfadfinder. „Ich bin bis heute noch bei den Pfadfindern Mitglied. Die Ökumene bedeutet für mich die Frage, was uns verbindet, nicht, was uns trennt“, so der künftige evangelische „Pastor“. Deshalb werde seine erste Amtshandlung in Korschenbroich auch die Kontaktaufnahme mit den katholischen Kollegen sein: „Die Ökumene liegt mir unheimlich am Herzen.“