Verkehrschaos in Korschenbroich lichtet sich Weitere Sperrungen an Doppelknoten-Baustelle aufgehoben

Viele Autofahrer dürften in der vergangenen Woche Erleichterung verspürt haben. Große Teile der rot-weißen Absperrungen sind verschwunden, Einbahnstraßenregelungen wurden aufgehoben. Zudem können jetzt wieder deutlich mehr Spuren auf den Fahrbahnen rund um den Knotenpunkt L382/L381/L31 genutzt werden. An der Großbaustelle in Korschenbroich ist ein erheblicher Fortschritt zu bemerken.