Neues Geschäftshaus in Korschenbroich Erste Mieter eingezogen am Matthias-Hoeren-Platz

Die ersten Mieter sind eingezogen in das neue Büro- und Geschäftshaus am Matthias-Hoeren-Platz. Die „Fernweher Reiselounge“ hat sich in ihrem neuen Domizil im Erdgeschoss bereits eingerichtet. Zwar ist das Gebäude noch nicht ganz fertiggestellt. Aber der Zeitplan wurde durch die Firma Bilen Bau GmbH eingehalten, wie die Eigentümer, Günter Thoren und seine Tochter Kathrin, berichten. Auch alle Büro- und Geschäftsräume seien bereits vermietet, so Thoren weiter.