Erste Kleidertauschbörse in Korschenbroich Nur für junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren

Kleidungsstücke in den Größen von 164 bzw. XXS bis zu XXXL können getauscht werden. Wer nicht tauschen möchte, der Tauschbörse aber trotzdem Kleidung zur Verfügung stellen möchte, kann dies ab sofort von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im Jugendzentrum Katho St. Andy an der Adolph-Kolping-Straße 2 machen. Auch Schuhe ab Größe 35 sowie Accessoires können getauscht werden. Übriggebliebene Kleidung wird im Anschluss an die Caritas Korschenbroich gespendet.