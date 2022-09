Proteste für mehr Klimaschutz : So lief die erste Fridays-for-Future-Demo in Korschenbroich

So lief die erste Fridays-for-Future-Demo in Korschenbroich

Bei der ersten Fridays-for Future-Demo in Korschenbroich trafen sich rund 130 Menschen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Zum ersten Mal zogen Menschen gemeinsam durch die Stadt und demonstrierten mit Schildern und Sprechchören für mehr Klimaschutz. Auch eine 94-jährige Teilnehmerin war dabei.

Die drei Organisatorinnen der ersten Fridays-for-Future-Demo in Korschenbroich können durchaus zufrieden sein: Paula Graf, Jule Andretzky und Laura Jansen hatten eigentlich auf 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehofft. Sie waren umso glücklicher, dass rund 130 Menschen mitmarschierten. Die Organisatorinnen sind alle 13 Jahre alt und gehen auf das Korschenbroicher Gymnasium.

Der Globale Klimastreik fand am Freitag erstmals auch in Korschenbroich statt. Es waren nicht nur junge Leute dabei. Die älteste Teilnehmerin dürfte Gerda Arimond gewesen sein. Die Seniorin wird noch in diesem Jahr 95 Jahre alt. Ihre Enkelin Jacqueline Arimond (29) verzierte den Rollator ihrer Großmutter mit einem gelben Band, auf dem „Klima schützen – Kohle stoppen“ stand. Mit dabei war auch Urenkelin Gerda (3). Daniel Graf, der Vater der Mitorganisatorin Paula, nahm seinen Sohn Tim Huckepack. Der Sechsjährige hielt ein Transparent hoch und konnte auch bald die Reime auswendig: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, tönte es im Zentrum von Korschenbroich.