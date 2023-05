Neue Gruppenführung bei Feuerwehr Korschenbroich Erste Brandmeisterin bei der Löscheinheit

Insider erkennen schon an ihrer Schulterklappe, was Clara Cruz-Künzl erreicht hat. Der rot-silberne Streifen auf der Uniform zeigt an: Sie ist nun Brandmeisterin. Damit hat die Freiwillige Feuerwehr Korschenbroich erstmals in ihrer Geschichte eine Frau als Gruppenführerin. Am Institut der Feuerwehr NRW in Münster hat sie die Prüfung erfolgreich abgeschlossen und darf nun eine Gruppe von insgesamt neun Kameradinnen und Kameraden führen.