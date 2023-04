Unfall in Korschenbroich-Glehn Erst Fahrrad gestohlen, dann bei Unfall schwer verletzt

Zuvor hatte der 35-jährige Korschenbroicher nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 23:55 Uhr im Bereich des sogenannten Schützenparkes an der Hauptstraße Ecke Bachstraße ein Fahrrad gestohlen. Dabei war er nach Angaben der Polizei von Zeugen und dem Geschädigten beobachtet worden. Diese stiegen sofort in einen Pkw und folgten dem flüchtenden Fahrradfahrer. An der Kreuzung Schulstraße / Am Spinngraben kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.