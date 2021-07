Ergebnis aus dem Vorjahr verbessert : Korschenbroich auf zweitem Platz beim Stadtradeln

Fleißig haben die Korschenbroicher in die Pedalen getreten. Beim Stadtradeln belegt Korschenbroich den zweiten Platz kreisweit. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Korschenbroich Im Vergleich mit den anderen Kommunen im Rhein-Kreis Neuss liegt Korschenbroich knapp hinter Dormagen mit vier gefahrenen Kilometern pro Einwohner. Aber wer hat es auf Platz eins geschafft?