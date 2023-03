Eröffnung der Internationalen Orgelwoche Orgelspiel von unfassbarer Gewalt bis zu friedvoller Hoffnung

Zu Beginn erklärte der Interpret den Zuhörern den in sich gespiegelten Aufbau des Programms. Auf Anfang und Ende verteilt spielte er Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuga in G BWV 541, die so zur Klammer wurden, wie es in früheren Messen oft der Brauch gewesen sei. Bachs Choral „Vater unser im Himmelreich“ fand seine inhaltliche Entsprechung in Felix Mendelssohn-Bartholdys Sonate VI Opus 65 Nummer 6, der „Vater unser-Sonate“. Die zentral platzierte „Fantasie super 721“ des niederländischen Zeitgenossen Peter-Jan Wagemans birgt im Ausdruck Not und Ohnmacht vor unfassbarer Gewalt. Diesem Werk stellte Verheggen Bill Evans` Friedensstück „Peace Piece“ im friedvollen Kontrast gegenüber, der in der Gesamtkonstellation zur Antwort auf Bachs Choral „Erbarm dich mein, o Herre Gott“ BWV 721 wurde. Die Technik der Live-Übertragung streikte zwar die meiste Zeit. Doch da das Hörerlebnis entscheidend ist, war das zu verschmerzen.