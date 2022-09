Kultur in Korschenbroich : Elektro-Musik strömt durchs Schloss Liedberg

Korschenbroich Zeitgenössische Klänge in historischer Umgebung: Mit rund 120 Besuchern wurde die Muziek Biennale auf Schloss Liedberg eröffnet. Ein gelungener Auftakt mit Kopfhörerkonzert, Katzenmusik und einer Komposition über eine Forelle.

Elektronische Klänge, kratzende Geigen, sprachloser Gesang, ungewöhnliche Töne, Saxofon, Klavier und Querflöte: So viele Variationen zeitgenössischer Musik in solch geballter Form bekommen Musikfreunde selten zu hören. Außer in Liedberg. Am Sonntagnachmittag wurde in dem kleinen beschaulichen Ort mit rund 120 Gästen die Muziek Biennale Niederrhein eröffnet. Dem Titel „AvantGarten“ hatte die Festivalleiterin, die spanische Musikerin und Komponistin Helena Cánovas Parés, den Zusatz „In and Out“ gegeben und so die Zielsetzung des Programms für die Eröffnung motiviert.