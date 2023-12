Wohnungseinbrüche in Korschenbroich Erneut vier Einbrüche und zwei Versuche

Die Tatorte lagen an der Peter-Gens-Straße, an der Straße Auf den Kempen, der Bahnhofstraße, der Karl-Arnold-Straße, wo sich zwei Einbrüche ereigneten, und an der Maternusstraße. Einer der Täter wurde am Samstagabend, 2. Dezember, gegen kurz nach 19 Uhr an der Straße Auf den Kempen vom Bewohner des Hauses in die Flucht geschlagen. Der Mann hatte verdächtige Geräusche gehört und auf dem Glasdach seines Wintergartens eine dunkel gekleidete Person bemerkt. Der Unbekannte war gerade im Begriff, einen herabgelassenen Rollladen nach oben zu schieben. Als der Bewohner das Licht einschaltete, lief der Einbrecher davon.