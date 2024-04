Einbruch ins Rathaus in Korschenbroich Erneut brechen unbekannte Täter in die Verwaltung ein

Erneut sind unbekannte Täter in das Rathaus an der Sebastianusstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, sind in der Nacht von Sonntag, 21. April, gegen 20 Uhr, auf Montag, 22. April, um 6.15 Uhr, Unbekannte in die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung eingebrochen, indem sie eine Tür im rückwärtigen Bereich aufbrachen. Diverse Räumlichkeiten wurden durchsucht, so die Polizei. Ob die Einbrecher mit Beute geflüchtet sind, sei derzeit Bestandteil der Ermittlungen, die beim Kriminalkommissariat 23 geführt werden.