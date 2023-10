Einbrüche in Korschenbroich Unbekannte brechen erneut in drei Einfamilienhäuser ein

Erst am späteren Mittwochabend, 25. Oktober, hatten die Pressestellen der Polizei Mönchengladbach sowie im Rhein-Kreis Neuss mitgeteilt, dass vier mutmaßliche Täter festgenommen worden seien, die im Verdacht stehen, für eine Vielzahl an Einbrüchen in Korschenbroich und Mönchengladbach verantwortlich zu sein. Es gab die Hoffnung, dass die Einbruchsserie damit aufgeklärt sei. Am Donnerstag, 26. Oktober, meldete die Pressestelle der Kreispolizeibehörde jedoch erneut drei Einbrüche in Korschenbroich.