Tötung oder Mord? : So laufen die Ermittlungen nach dem Tod einer 48-jährigen Korschenbroicherin

Korschenbroich Der 52-jährige Tatverdächtige, der seine Frau erstochen haben soll, hat sich zu den Vorwürfen noch immer nicht geäußert. Was jetzt zu klären ist.

Der Stand der Ermittlungen um den 52-Jährigen, der seine Ehefrau am Sonntagnachmittag erstochen haben soll, bleibt unverändert. Das teilte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Beschuldigte habe sich zu den Tatvorwürfen immer noch nicht geäußert.

In den kommenden Wochen steht nun eine psychiatrische Begutachtung an. So soll unter anderem herausgefunden werden, ob der Ehemann eine Affekthandlung begangen hat. „Es kann aber sein, dass er sich erst bei der gerichtlichen Hauptverhandlung äußert“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Kommen die Motive ans Licht, kann es sein, dass der mutmaßliche Täter nicht des Totschlags, sondern des Mordes beschuldigt wird. „Ein Mord ist ein besonders verwerflicher Totschlag, der etwa aus Habgier oder Mordlust begangen wird.“

Die schreckliche Tat hatte sich am Sonntag, 4. September, gegen 17 Uhr ereignet. Der 52-jährige Tatverdächtige soll seine vier Jahre jüngere Frau getötet haben. Er wurde noch am gleichen Tag verhaftet und am Montag in U-Haft geschickt. Eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ermittelt.