Schützenfest in Korschenbroich : So wurde Unges Pengste 1949 gefeiert

Korschenbroich Hans Döhmen war bereits dabei, als die Korschenbroicher Schützen vor 70 Jahren das erste Fest nach dem Zweiten Weltkrieg organisierten. Der 90-Jährige ritt als Adjutant bei der Parade mit.

Gerne würde Hans Döhmen am Pfingstsonntag dabei sein, um die Königsparade abzunehmen. Aber wahrscheinlich wird er Unges Pengste, das große Korschenbroicher Schützenfest, nur am Dienstag besuchen und ins Festzelt gehen. „Ich muss auf meine Gesundheit achten und ein bisschen aufpassen“, sagt Döhmen, der Unges Pengste so gut kennt wie kaum ein anderer – er war bereits dabei, als die Korschenbroicher Schützen das erste Fest nach dem Zweiten Weltkrieg organisierten. Das war vor 70 Jahren.

„Unges Pengste ist lebendige Erinnerung. Wir wollen Tradition und Brauchtum pflegen und die Leistung der Altvorderen würdigen – in diesem Jahr ganz besonders jene Schützen der ersten Stunde, die 1949 den Neuanfang wagten“, sagt Bezirksbundesmeister Horst Thoren. Deswegen wird es am Pfingstsonntag auch einen Gedenk- und Dankgottesdienst in der Kirche St. Andreas geben. Dies passt auch aus einem anderen Grund, denn die erste Festmesse in der im Krieg weitgehend zerstörten und dann wieder aufgebauten Kirche gab es ebenfalls im Jahr 1949.