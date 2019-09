Heimatfreunde Glehn : Erinnerung an einen Glehner Uhrmacher

Glehn Das Glehner Heimatmuseum war im Sommer wegen allzu großer Hitze an den Ausstellungstagen nicht geöffnet. Am 29. September wird die vorbereitete Ausstellung über Uhrmacher und Juwelier Matthias Birkmann zu sehen sein.

Bis Ende des vorigen Jahrtausends war der 1928 geborene Glehner Uhrmacher und Juwelier Matthias Birkmann eine Institution in Glehn, die jeder kannte. Mit Spannung hatten viele Glehner die bereits im Sommer vorbereitete Ausstellung erwartet. Am Sonntag, 29. September, von 14 bis 17 Uhr ist es soweit, und die Eheleute Wilfried und Christel Bruyers haben versprochen, in den nächsten Tagen sogar noch weiteres Material aus der Werkstatt von Birkmann aus nicht-digitaler Zeit zur Verfügung zu stellen. Bryers haben die alten Schätzchen aus Birkmanns Verkaufsraum und Werkstatt sorgsam gelagert, seit sie im Jahr 2011 das Haus des 1998 verstorbenen Uhrmachers an der Bachstraße 2 mit sämtlichem Inventar übernommen hatten. –