Grundwasser steigt in Korschenbroich Erftverband nimmt nächste Grundwasserpumpe in Betrieb

In mehreren Ortsteilen von Korschenbroich sind die Grundwasserstände gestiegen. Um Anwohner davor zu schützen, dass Wasser in ihre Häuser eindringt, gibt es die Vereinbarung zwischen Stadt und Erftverband zur Kappung der Grundwasserspitzen, die am 2. November 2021 verlängert worden ist. Bereits vor ein paar Wochen wurden die ersten Pumpen durch den Erftverband in Betrieb genommen, nun läuft eine weitere.