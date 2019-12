Ergebnis der Dorfversammlung in Epsendorf : Stragiesuche gegen das Windrad

Die Dorfgemeinschaft traf sich in der Dorfhütte in Epsendorf, um über das geplante Windrad zu diskutieren. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Die Epsendorfer Dortgemeinschaft bringt sich gegen die geplante Anlage in Stellung. Kritikpunkte gibt es viele. Ob der Protest Wirkung zeigt, ist dennoch fraglich.

Die Politik – mit Ausnahme der Grünen – will es nicht und die Epsendorfer Bürger wollen es auch nicht, das Riesenwindrad. Es soll 242,5 Meter hoch sein und der Abstand zur nächsten Wohnbebauung beträgt lediglich 584 Meter. Der Dorfvorstand hatte kurzfristig eingeladen und rund 70 Epsendorfer kamen am Donnerstagabend in die Dorfhütte am Bilderstock.