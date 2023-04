Schlangen am Pfarrzentrum St. Andreas Enormer Andrang beim Repair Café

Die Kommunionkerzen standen hinten rechts im Pfarrzentrum St. Andreas, alles andere hatte am Samstagnachmittag so gar nichts mit der Kommunion zu tun: Die Leute vom Repair Café hatten eingeladen und rund drei Dutzend Besucherinnen und Besucher waren mit defekten Elektrogeräten gekommen. Kisten vollgepackt mit Kabeln, Steckern, Zangen und Batterien zeigten, dass die Hobbyreparateure gut vorbereitet waren. Sie sollten so manche harte Nuss zu knacken haben.