Neues Angebot in Korschenbroich : Energieberatung für private Haushalte

Eine telefonische Energieberatung bietet die Verbraucherzentrale NRW für private Haushalte in NRW an. Symbolfoto: Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

KORSCHENBROICH Die Verbraucherzentrale NRW bietet ab Mitte August für private Haushalte in Korschenbroich eine telefonische Energieberatung an. Wie man sich anmelden kann.

Welche Fenster sind richtig, wie dick muss eine Dämmung sein, wie komme ich an Fördermittel für eine Sanierung? Für solche und ähnliche Fragen gibt es ab 11. August ein neues Beratungsangebot. In Kooperation mit den Kommunen Kaarst und Korschenbroich bietet die Verbraucherzentrale NRW alle vier Wochen donnerstags in der Zeit von 13 bis 16.45 Uhr sowie jeden dritten Dienstag im Monat von 14 bis 17.45 Uhr nach vorheriger Vereinbarung Energieberatungen für private Haushalte an. Termine können ab sofort vereinbart werden.