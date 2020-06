Kommentar zu Marc Ventens Nominierung : Ein wenig Wahlkampf

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Ansgar Heveling (l.) überreicht Marc Venten nach seiner Nominierung einen Blumenstrauß. Foto: Sven Frank

Meinung Korschenbroich Am Tag seiner offiziellen Nominierung als CDU-Bürgermeisterkandidat schaltet sich Marc Venten erstmals aktiv in den Wahlkampf ein. Dass er in seiner Rede klare Kante zeigt, ist gut für die kommenden Wochen.

Nachdem die Corona-Krise monatelang das einzige Thema war, riecht es in Korschenbroich erstmals nach Wahlkampf. Endlich wechselt auch Marc Venten aus seiner Rolle als Verwaltungschef in die des CDU-Spitzenkandidaten.

Dass er gleich in seiner Nominierungsrede zum Angriff ansetzt, kann dem bislang kaum existenten Wahlkampf nur helfen. Wie er es tut, überrascht allerdings.

Und zeigt, dass er die Grünen weiterhin als Hauptgegner im Blick hat. Hier die CDU, dort die reinen Schlaf-Korschenbroicher. Ob ihm diese Erzählung hilft, wird sich noch zeigen.

(mlat)