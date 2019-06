St. Andreas Korschenbroich : Nach Sanierung läuten Glocken für ersten Test

Am Mittwoch werden wieder alle vier Glocken von St. Andreas in Korschenbroich zu hören sein. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Am Mittwoch sollen letzte Messungen ergeben, wie der Turm von St. Andreas auf die Schwingungen beim Läuten aller Glocken reagiert. Es ist der Abschluss umfangreicher Sanierungsmaßnahmen.

Am morgigen Mittwoch dürften die Glocken von St. Andreas für etwas Verwirrung im Korschenbroicher Ortskern sorgen. Denn sie werden zu ungewöhnlichen Uhrzeiten und Abfolgen läuten. Das etwas seltsame Geläut hat aber einen konkreten Grund: Hoch oben im Glockenturm findet dann die Endabnahme des umfangreich sanierten Turms statt. In den vergangenen Monaten war das Mauerwerk verstärkt worden, nachdem die Kirchengemeinde erkannt hatte, dass sich der Turm bei vollem Geläut bewegt. Nun sollen Messungen ergeben, ob die Sanierungsmaßnahmen ausreichend Abhilfe geschaffen haben und der Turm die Schwingungen der Glocken besser verkraftet.

„Es handelt sich um eine Untersuchung der dynamischen Eigenschaften des Turms. Wir müssen nun feststellen, sie sehr der Turm noch durch die Schwingungen der Glocken angeregt wird“, sagt Karl-Heinz Göris. Der Kirchenvorstand hat die Arbeiten der vergangenen Monate begleitet und als gelernter Ingenieur auch ein gewisses Basiswissen in dem Bereich. Die Messungen werden indes die Fachleute der Firma Kempen Krause Ingenieure übernehmen, die auf den Bereich Baudynamik spezialisiert sind.

Info Ausbesserungen am Mauerwerk Ursache Bereits vor drei Jahren hatte die Gemeinde erkannt, dass sich der Turm bei vollem Geläut bewegt. Damals gab es erste Untersuchungen, bei denen deutlich wurde, dass das Mauerwerk rundherum ausgebessert werden muss. Arbeiten Seit dem vergangenen Sommer wurden umfangreiche Verstärkungsarbeiten am Turm ausgeführt. Es wurden neue Anker durch das Mauerwerk gezogen, dieses zudem aus- und wieder eingefugt.

Oben im Glockenturm werden sie am Mittwoch Sensoren an den Turmwänden anbringen, die mittels entsprechenden Verstärkern die Resonanzfrequenz beim Läuten der Glocken ermitteln und die Werte direkt an die angeschlossenen Computer übertragen. „Da es klare Grenzwerte gibt, werden wir schnell wissen, ob die Ausschläge im erlaubten Rahmen bleiben“, sagt Göris.

Die Fachleute werden dabei die Schwingungen sowohl bei jeder einzelnen Glocke als auch beim gemeinsamen Geläut aller vier Glocken messen. „Jede Glocke hat ihre eigene Charakteristik und ist in Geometrie, Gewicht und Masse verschieden. Somit schwingt auch jede Glocke in ihrer eigenen Frequenz und regt den Turm anders an“, erklärt Göris. So hatte vor der Sanierung in der Marienglocke die kleinste der vier Glocken für die stärksten Schwingungen gesorgt. „Es kann sein, dass diese Glocke jetzt völlig unproblematisch ist, dafür aber eine andere Schwierigkeiten bereitet“, sagt Göris.

Interessant wird dann aber vor allem die Messung bei vollem Geläut. „Durch die verschiedenen Schwingungen der unterschiedlichen Glocken entsteht da ein chaotisches Theater. Doch es gibt eben auch Momente, in denen die Glocken in dieselbe Richtung schwingen und die höchste Gesamtbelastung vermutet werden muss“, erklärt Göris. Zwar gebe es durch die direkte Übertragung der Daten eine schnelle erste Rückmeldung, doch erst die umfangreiche Analyse der Diagramme werde aufzeigen, was eventuell noch unternommen werden könne.