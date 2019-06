Schützenfest in Kleinenbroich : Emotionale Krönung für „Königsfamilie“ Bommes

Korschenbroich Festliche Kleider beim Aufmarsch am Montag, dazu strahlender Sonnenschein und ergreifende Momente beim Krönungsball: Das Königspaar Wera und Thomas Bommer erlebte beim Schützenfest in Kleinenbroich unvergessliche Stunden.

Thomas Bommes hatte einige Wünsche vor dem Schützenfest der St.-Sebastianus-Bruderschaft Kleinen­broich gehabt. Er wolle als König ein friedliches und harmonisches Fest erleben, und dies am besten bei strahlendem Sonnenschein. Zudem wolle er natürlich auch einen Nachfolger haben, weswegen es Königskandidaten benötige. Zum Abschluss des Schützenfestes am Dienstag konnte Jungschützenmeister Marcel Heimanns konstatieren, dass alle Wünsche des König in Erfüllung gegangen waren. „Thomas Bommes wird wohl als Sonnenkönig in unsere Geschichte eingehen. Beim großen Aufmarsch seiner Majestät haben wir uns schon gefragt, wer mehr strahlt: der König oder die Sonne“, sagte Heimanns.