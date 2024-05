Die erste Kult-Party an Unges Pengste 2024 „Tante Käthe“ rockt erstmals die Bühne in Korschenbroich

Während die Kult-Party am Sonntagabend mit der „Remember Band“ aus Mönchengladbach bereits ausverkauft war, gab es auch am späteren Samstagabend noch Online-Tickets für die Kult-Party mit der Kölner Band „Tante Käthe“. Weil deren Songs auch außerhalb des Festzelts zu hören waren, entschieden sich offenbar einige Besucher noch kurzfristig, ein Ticket zu kaufen. Kleine Schlangen bildeten sich daher am Eingang bei der Ticket-Kontrolle.