Facebook-Gruppe aus Kleinenbroich : Bunte Steine als Zeitvertreib

Korschenbroich In einer Facebook-Gruppe finden sich malbegeisterte Eltern und Kinder zusammen.

Die beiden Töchter von Rebecca Deuss-Saroglou sind dafür verantwortlich, dass viele Kleinen- und Korschenbroicher eine neue Beschäftigung haben. Nämlich Steine bemalen und sie in den jeweiligen Orten auslegen.

„Meine Töchter haben von einer ähnlichen Aktion in Neuss gelesen“, sagt sie. Auf deren Antrieb hin habe Deuss-Saroglou vor rund zwei Wochen selbst die Facebook-Gruppe „kleinen/korsch Stones“ gegründet. „Dass das so gut angenommen würde, habe ich allerdings nicht gedacht“, sagt sie. Am Dienstagnachmittag hatte die Gruppe rund 230 Mitglieder. Stündlich veröffentlichen diese dort neue Bilder von Steinen, die sie selbst ausgelegt oder gefunden haben.