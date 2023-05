CDU-Veranstaltung in Gedenken an Hans-Ulrich Klose Christliche Sozialethik als aktueller Wertekompass

„Woran liegt es, dass die wunderbaren Ideen so wenig Gehör finden, teilweise auch in der CDU?“, fragte der Referent rhetorisch. Als Gründe nannte er Vertrauensverlust durch die Missbrauchsskandale, die als Verbrechen aufgeklärt werden müssten, Widersprüche zwischen Botschaft und Handeln sowie Negativbeispiele im Umgang zwischen Menschen der Kirche. Dennoch sollten Christen sich nicht mundtot machen lassen. „Es geht um das von Jesus Christus gelebte Christentum“, sagte Nass. Er distanzierte sich von einer Argumentation ohne Gott, um christliche Positionen in säkulare Diskurse einspeisen zu können. Dies führe zur Ethik ohne Begründung, sei damit ein Widerspruch in sich selbst und Zeugnis eines falschen Demokratieverständnisses. Um Kirche wieder ins Gespräch zu bringen, brauche es positive Erzählungen. Dann könne christliche Sozialethik wieder Menschen gewinnen.